Synology выпускает маршрутизатор RT6600ax Wi-Fi 6

Synology объявила о выпуске высокоскоростного маршрутизатора RT6600ax, предназначенного для домашнего пользования и офисов. Он призван обеспечить быстрое и безопасное подключение.

Synology RT6600ax Wi-Fi 6 оснащен новой операционной системой Synology Router System (SRM) 1.3. RT6600ax поддерживает не менее 200 одновременно подключенных устройств. Последнее обновление операционной системы маршрутизатора Synology также добавило множество приложений для веб-фильтрации, управления трафиком и удаленного доступа к маршрутизаторам Synology нового поколения. Маршрутизатор совместим с лицензированным диапазоном частот 5,9 ГГц и открывает доступ к каналам без DFS на частотах 80 и 160 МГц, обеспечивая суммарную пропускную способность беспроводной сети 6,6 Гбит/с.

Доступность и стоимость маршрутизатора Synology RT6600ax Wi-Fi 6 не раскрыты.