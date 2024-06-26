TCL представила кондиционеры BreezeIN (T-PRO) и FreshIN

Компания TCL, один из известнейших производителей бытовой техники и электроники в мире, официально представила новую серию кондиционеров BreezeIN (T-PRO) и FreshIN с упором на энергоэффективность и, что немаловажно, здоровые технологии. Стоит отметить, что новые модели представляют собой устройства совершенно нового поколения — они позволяют не только эффективно охлаждать воздух в помещении, но при этом поддерживать в жилище или любой другой локации свежесть и чистоту — это тоже достаточно важный момент. Например, данные кондиционеры могут похвастаться новой технологией Gentle Breeze, которая предоставляет возможность управлять воздушным потоком — для этого в конструкции предусмотрено 18 воздушных заслонок с тысячей микроотверстий. За счёт этого система может эффективно рассеивать воздушный поток, создавая более комфортные условия для пользователя.

Также данные модели оборудованы системой бризера, который обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, и воздушным фильтром нового поколения с высокой плотностью. И, конечно, гаджеты привлекают внимание системой антибактериальных и противовирусных фильтров с множеством ионов серебра — за счёт этого кондиционер может гарантировать чистый воздух в комнате или любом другом помещении. А ещё производитель сделал отдельный акцент на энергоэффективности, так что устройства в процессе работы потребляют заметно меньше энергии, плюс есть система, которая автоматически регулирует температуру. Да, теперь кондиционеры тоже стали умными.