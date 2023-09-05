TCL представила сушилку для одежды THP90-C125

На территории России официально стартовали продажи совершенно новой сушилку для одежды под названием THP90-C125 от компании TCL, которая предоставляет доступ к функции быстрой сушки небольшого объёма вещей — на это нужно всего 20 минут. Отличная новость для тех, кто часто нуждается в возможности быстро высушить вещи и отправиться по делам — например, если скоро нужно идти на важную встречу, а рубашка или платье ещё влажные. За 20 минут устройство способно высушить 0,6 кг вещей, чего предостаточно для того, чтобы высушить в том числе спортивный костюм, несколько вещей и не только. При этом устройство поддерживает технологию Allergy Care, которая позволяет защитить одежду от скопления различного рода бактерий — она работает в том числе с мягкими игрушками.

При этом разработчики THP90-C125 отмечают, что устройство работает как утюг, условно говоря — сушка для одежды формирует поток пара, который образуется на одежде под воздействием влаги, которая нагревается посредством горячего воздуха. За счёт этого одежда не только сушится, но и полностью лишается различного рода складок — устройство способно достаточно неплохо разгладить одежду, так что по завершению процесса сушки её даже не придётся дополнительно гладить, например. В целом это очень технологичное решение с множеством различных технологий, которые можно и не замечать в процессе повседневного процесса использования, но это всё равно делает вашу жизнь проще, качественнее и приятнее.
Roborock представила два новых робота-пылесоса и умную швабр…
Производитель роботов-пылесосов Roborock сегодня сообщил сразу о трёх новых моделях умных устройств в рам…
Стиральная машинка TCL P12 уже продаётся в России…
В России официально запустили в продажу совершенно новую и бесшумную стиральную машину P12 от компании TC…
TCL представила сушилку для одежды THP90-C125…
На территории России официально стартовали продажи совершенно новой сушилку для одежды под названием THP9…
В России представили посудомоечные машины Candy Rapido…
Сегодня подразделение компании Haier Europe, которое отвечает за развитие известного бренда Candy на терр…
Стоимость фена Dreame Hair Artist на AliExpress временно опу…
На сайте AliExpress до 18 июня проходит красная распродажа 618, в рамках которой можно успеть …
Распродажа на Aliexpress: Топ-5 пылесосов Dreame, которые пр…
С 12 по 18 июня на сайте Aliexpress …
Обзор Starwind SG-5218. Недорогая бензопила для дачных и пов…
Проживая в частном секторе или проводя время на даче, особенно при наличии бани, сложно обойтись без пилы…
Обзор Polaris PGS 2277CA. Ручной отпариватель с дополнительным резервуаромОбзор Polaris PGS 2277CA. Ручной отпариватель с дополнительным резервуаром
Распродажа на Aliexpress: Топ-5 пылесосов Dreame, которые продают по небывалым ценамРаспродажа на Aliexpress: Топ-5 пылесосов Dreame, которые продают по небывалым ценам
Обзор Hyundai HEO 6647 BG. Минималистичный духовой шкаф с грилемОбзор Hyundai HEO 6647 BG. Минималистичный духовой шкаф с грилем
Обзор Starwind SG-5218. Недорогая бензопила для дачных и повседневных работОбзор Starwind SG-5218. Недорогая бензопила для дачных и повседневных работ
Обзор Polaris PGS 1570CA. Ручной отпаривательОбзор Polaris PGS 1570CA. Ручной отпариватель
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor