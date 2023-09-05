TCL представила сушилку для одежды THP90-C125

На территории России официально стартовали продажи совершенно новой сушилку для одежды под названием THP90-C125 от компании TCL, которая предоставляет доступ к функции быстрой сушки небольшого объёма вещей — на это нужно всего 20 минут. Отличная новость для тех, кто часто нуждается в возможности быстро высушить вещи и отправиться по делам — например, если скоро нужно идти на важную встречу, а рубашка или платье ещё влажные. За 20 минут устройство способно высушить 0,6 кг вещей, чего предостаточно для того, чтобы высушить в том числе спортивный костюм, несколько вещей и не только. При этом устройство поддерживает технологию Allergy Care, которая позволяет защитить одежду от скопления различного рода бактерий — она работает в том числе с мягкими игрушками.

При этом разработчики THP90-C125 отмечают, что устройство работает как утюг, условно говоря — сушка для одежды формирует поток пара, который образуется на одежде под воздействием влаги, которая нагревается посредством горячего воздуха. За счёт этого одежда не только сушится, но и полностью лишается различного рода складок — устройство способно достаточно неплохо разгладить одежду, так что по завершению процесса сушки её даже не придётся дополнительно гладить, например. В целом это очень технологичное решение с множеством различных технологий, которые можно и не замечать в процессе повседневного процесса использования, но это всё равно делает вашу жизнь проще, качественнее и приятнее.