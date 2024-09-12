TCL собрала массу наград на выставке IFA 2024

Пользователи, которые активно следят за технологиями на рынке электроники, будут рады узнать, что в рамках выставки IFA 2024, которая прошла в начале сентября в Берлине, компания TCL, один из ведущих производителей потребительской электроники в мире, получил крайне положительные отзывы и был отмечен авторитетными изданиями и организациями за различного рода передовые продукты, премиальные телевизоры и множество моделей бытовой техники. Кроме того, компанию TCL за достижения в области потребительской электроники даже удостоили наградой Global Product Technology Innovation Award, которую учредила International Data Group и Немецкая торгово-промышленная палата.

Но и это ещё не всё — передовые телевизоры NXTFRAME из серии TCL A300, которые являются совершенно новыми устройствами в арсенале компании TCL, были отмечены наградой «Lifestyle TV Design Innovation Gold Award», которую выдают за симбиоз искусства, дизайнерских решений и передовых технологий. А холодильник TCL Free Built-In получил премию «Free Built-In Design Innovation Gold Award» за гармоничный дизайн, позволяющий вписать устройство в любой интерьер кухни. А QD-Mini LED телевизор X11H компании вовсе получил награду «Best of IFA 2024» от множества иностранных СМИ. Это хорошая новость, потому что производитель смог не просто показать свои новинки, но и привлечь внимание этими продуктами, которые в будущем сделают чью-то жизнь интереснее, комфортнее и в целом лучше.