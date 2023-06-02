THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH готовится к бета-тесту

Компания SNK CORPORATION официально заявила о грядущем открытом бета-тестировании ожидаемой игры THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH — геймеры на платформе PlayStation 4 получат доступ к контенту уже 6 июня с 5 утра по Москве, а закончится тестирование 12 июня в то же время. В рамках данного испытания разработчики проверят серверы игры, дабы на момент релиза быть уверенным в том, что онлайн-игра предоставит максимальное качество и удовольствие. Собственно, только это игре и нужно — разработчики хотят протестировать клиент на качество соединения, проработать сетевые функции и улучшить то, что сейчас может работать не совсем хорошо. В плане механик и геймплея, конечно, у игры и так всё отлично — это буквально культовый проект.

Ранее игровые критики и профильные издания очень высоко оценили THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH, похвалив игровые механики, увлекательный сюжет и, конечно, файтинг-систему. Обновлённая версия классической игры всё это возведёт в абсолют, существенно повысив качество боёв, насыщенность сражений и, конечно, предоставит новый сетевой код. При этом важно уточнить, что для доступа к бета-тестированию проекта вам не нужно приобретать PlayStation Plus — достаточно просто загрузить клиент и подключиться. И, безусловно, стоит понимать, что бета-тест на то и бета-тест, чтобы всё работало не совсем идеально — будут определённые проблемы, но это нормально. На релизе все проблемы поправят, если они, конечно, будут.
Activision удаляет копии своих карт из Fortnite…
Появление нового редактора творческого режима в Fortnite дало возможность многим пользователям выразить с…
THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH готовится к бета-тест…
Компания SNK CORPORATION официально заявила о грядущем открытом бета-тестировании ожидаемой игры THE KING…
Activision начнёт банить читеров в Call of Duty…
Команда по борьбе с читами видеоигры Call of Duty, которая создала систему античита Ricochet, из компании…
Steam получил важное обновление поиска…
Сегодня компания Valve объявила о выпуске обновления для магазина Steam, которое добавляет несколько долг…
Lineage 2 исполняется 15 лет…
Совсем скоро российской версии культовой видеоигры Lineage 2 исполняется 15 лет — в это сложно поверить, …
Параметры выбора сервера для Minecraft…
Minecraft – это игра всех времен и народов, которая подготовила для геймеров массу интересного. Но раз…
EA знает про ужасное качество Star Wars Jedi: Survivor, но р…
Совсем недавно видеоигра Star Wars Jedi: Survivor официально отправилась в релиз, но не без проблем, есте…
Эксклюзивы с PlayStation попадут на ПК через три года с моме…
В интервью японском информационному изданию Famitsu глава PlayStation Джим Райан подтвердил приверженност…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor