Наступила весна, и многие садоводы и дачники открывают сезон. Пока земля не заросла сорняками, ее лучше заблаговременно вспахать, конечно же это все можно сделать собственными руками, но мы живем в 21 веке - в веке технологий. Глупо будет не приобрести культиватор активному садоводу. Ведь культиватор поможет вспахать землю в течении считанного времени, не применяя особых усилий, а с помощью лопаты, вы потратите весь день. В этой подборке мы приготовили для вас ТОП лучших бензиновых культиваторов, по мнению МегаОбзор.

ELITECH КБ 60Н

Hyundai Т 850

- этот культиватор оснащен 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения мощностью 6.5 лошадиных сил. Применяется на дачных и садовых участках для подготовки почвы под рассаду и посев. Благодаря транспортировочным колесам машину легко перемещать по дорожкам и траве. Для повышения функциональности на агрегат можно монтировать различное навесное оборудование: плуг, окучник, грунтозацепы, картофелевыкапыватель. Металлические фрезы позволяют без особых усилий вспахать и очистить от сорняков почву. Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки. На корпусе культиватора ELITECH КБ 60Н предусмотрены защитные крылья, которые предотвращают вылет земли на оператора.

ТАРПАН ТМЗ-МК-03

- бензиновый культиватор способен обработать за один проход полосу шириной 90 см. Оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Агрегат легко справится со вспашкой как ранее обрабатываемой, так и целинной почвы. Для более комфортной работы предусмотрена вертикальная регулировка руля. Колесо облегчает перемещение культиватора по участку. Металлические фрезы позволяют без особых усилий вспахать и очистить от сорняков почву. Специальные диски, которые крепятся по обоим краям фрез, защищают растения от случайных повреждений. На корпусе бензинового культиватора Hyundai T 850 предусмотрен щиток, который предотвращает вылет земли на оператора. Рукоять культиватора с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным.

Husqvarna TF 338

- для работы на ухоженном участке, прекрасно подойдет электрический культиватор Тарпан-03 от производителя Туламашзавод. С помощью, которого можно взрыхлить почву, перемешать удобрения с землей, а также бороться с сорняками. Компактность, небольшой вес и отсутствие вредных выбросов во время работы, вот лишь небольшой список преимуществ данной модели. Мощности электрического мотора, достаточно для выполнения различных работ. Фрезы легко справятся с рыхлением грядок и клумб. Подключается к стандартной розетке с напряжением 220В и не требует постоянного обслуживания. Купив электрический культиватор Тарпан, вы сделаете правильный выбор.

Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682

- легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор. Мощный и надежный двигатель Husqvarna. Оснащен бампером для защиты двигателя в процессе эксплуатации и транспортировки, складной рукояткой. Благодаря комплекту колес, вы можете использовать аксессуары или перемещать продукт более удобным и эффективным способом. Отличный выбор для требовательных пользователей, ценящих производительность, превосходную эргономичность и простоту эксплуатации. Регулируемые рукоятки подойдут для наилучшего положения во время работы.

Hammer RT-50A

- компактная бензиновая модель легкого весового уровня. Культиватор производится в России на заводе компании «Мобил-К» г. Гагарин. Сердцем машины является четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 3,5 лошадиные силы. Двигатель имеет верхнее расположение клапанов и гильзованный чугунной вставкой цилиндр. Общая масса культиватора 30 кг. Одним из основных преимуществ модели, является его надежная система привода. Привод на фрезы обеспечивается за счет ременной передачи от двигателя и цепного разборного обслуживаемого редуктора. Культиватор Мобил К МКМ-МИНИ комплектуется четырьмя кованными стальными почвофрезами с регулируемым захватом. Ширина захвата может составлять как 22, так и 42 см, в зависимости от количества установленных фрез. Для удобства транспортировки культиватора по участку или огороду, в комплект поставки входят двойные транспортировочные колеса, которые легко демонтируются во время работы.

- это современная садовая машина предназначенная для обработки небольших земельных участков. В основном используется для качественного рыхления почвы, перемалывания сорняков и перемешивания грунта с различными удобрениями. Силовая установка высокой мощности и увеличенные фрезы обеспечат максимальную производительность. Купив мощный бензиновый культиватор Hammer RT-50A, вы оцените преимущество механизированной обработки земли.