CS Medica CS-333

Зубной щетке обычно уделяют мало внимания, что сказывается на красоте улыбки и здоровье зубов. Сегодня существует огромное количество щеток, которые отличаются не только тем, из какого материала они сделаны, но и принципом работы. Помимо обычных щеток, которые статичны и «работают» только за счет манипуляций рук, есть также звуковые, пульсирующие и электрические. Выбор щетки строится на личных предпочтениях и финансовых возможностях. Ниже мы привели ТОП лучших электрических зубных щеток по мнению МегаОбзор.

Oral-B Vitality 3D White

Электрическая зубная щетка CS Medica CS-333 - эта щетка имеет 5 режимов работы: обучение, отбеливание, ежедневный, полировка, массаж. Промежуточный таймер каждые 30 секунд сообщает, что пора переходить к следующей области. Через 2 минуты щетка автоматически отключается - именно столько времени стоматологи рекомендуют чистить зубы. Подзарядка встроенного аккумулятора производится бесконтактным способом с помощью сетевого адаптера или через USB разъем. Время полной зарядки - около 16 часов. Время работы после полной зарядки - около 14 дней.

Hapica Minus ion case

Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality 3D White - устройство, созданное для очистки полости рта от загрязнений, бактерий. Это изделие предназначено для взрослых пользователей. Зубная щетка не царапает и не повреждает зубы и десна, а также бережно относится к ним. За минуту модель совершает 7600 пульсаций и такое же количество направленных движений. Устройство потребляет всего 1.2 Вт мощности. В изделие встроен таймер, который помогает пользователю контролировать время очистки полости рта. Braun Oral-B Vitality 3D White функционирует в режиме отбеливания. В комплекте поставляются зубная щетка, зарядная база, одна насадка. Устройство питается от аккумулятора, которого хватает на 20 минут автономной работы. Заряжать этот прибор необходимо в течение 16 часов. Изделие оборудовано индикатором износа, при обесцвечивании индикаторных щетинок насадку необходимо заменить. Вес модели составляет 130 грамм.

Philips Sonicare 2 Series plaque control HX6212

Электрическая зубная щетка Hapica Minus ion case - электрическая ионная щетка с дорожным футляром в комплекте. Отрицательно заряженные ионы прекрасно удаляют налет, помогают избавиться от плохого запаха изо рта, а тонкие щетинки уберут налет даже из самых труднодоступных мест. Доступны 2 цвета: синий и розовый. Основная идея, которую несет Minimum Corporation через свою продукцию – это максимально качественный и эффективный продукт с минимальными издержками. Дорогая упаковка,многостраничные инструкции, ЖК-дисплей, десятки режимов и разноцветные светодиоды – от всего этого отказались, чтобы создать качественный и недорогой продукт. Только самое необходимое и ничего лишнего.

Donfeel HSD-010

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare 2 Series plaque control HX6212 - Благодаря инновационной эргономике головка щетки Sonicare эффективно чистит даже самые труднодоступные участки полости рта. Закругленные лазером щетинки не травмируют десны и эмаль зубов. Более безопасное воздействие на твердые ткани зуба по сравнению с возвратно-вращательными щетками. Очищение происходит мягко и деликатно, поэтому щетка Philips Sonicare Plaque Control подходит для чувствительных зубов и абсолютно безопасна для всех видов ортодонтических конструкций: брекетов, виниров, имплантатов. К щетке подходят насадки Sonicare всех серий. В комплекте идут 2 насадки ProResults Plaque control и InterСare: ProResults Plaque control с густыми щетинками средней жесткости максимально эффективно очищают зубы от налета, а InterСare состоит из нескольких уникальных типов щетинок, разработанных именно для удаления зубного налета между зубами и вдоль линии десен.

Электрическая зубная щетка Donfeel HSD-010 - настоящий шедевр в мире зубных щеток! Электрическая ультразвуковая зубная щетка - модель, сочетающая в себе разработки в области применения ультразвука. В щетке совмещены функции powerful-мотора (повышенной мощности) с микровибрациями ультразвуковой частоты 48 000 Гц. За счет повышенных массажных свойств модели Donfeel HSD-010 ткани полости рта при чистке немного нагреваются, благодаря этому ускоряются биохимические процессы, расширяются кровеносные сосуды и улучшается микроциркуляция крови. Воздействие ультразвука позволяет активным полезным веществам и микроэлементам, содержащимся в зубных пастах, проникнуть к труднодоступным участкам. Donfeel HSD-010 имеет встроенные УФ-лампы: в отсеке для хранения насадок. Ультрафиолетовый дезинфектор убивает 99,9 % болезнетворных бактерий.