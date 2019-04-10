LG F-1096ND3

Благодаря широчайшему ассортименту бытовых стиральных машин подобрать модель, соответствующую предполагаемым условиям эксплуатации, несложно. Однако богатый выбор одновременно и усложняет дело. Ведь быстро определиться с тем, какие именно характеристики наиболее важны в конкретном случае, получается далеко не всегда. Поэтому мы облегчили для вас выбор и подобрали ТОП лучших стиральных машин по мнению

Electrolux PerfectCare 600 EW6S4R06W

- выполнена в красивом дизайне и отвечает всем технологическим требованиям нашего времени. Корпус сделан из высокотехнологичного листа стали покрытого эмалью с 30- сантиметровым люком серебряного цвета на фронтальной стороне. Загрузочный люк для белья способен открываться на 180 градусов для более удобной загрузки. Агрегат может быть установлен отдельно, а съемная крышка и регулируемые ножки позволяют его встраивать в мебель Вашего дома. Данное устройство обладает высокоуровневой защитой от детей и контролем над дисбалансом, что позволяет уменьшить звуковые шумы при стирке. LG F-1096ND3 не превышает веса 60 кг и имеет энергосберегающий прямой электропривод, мощность которого достигает 1000 оборотов в минуту при стирке и отжиме. Множество функциональных программ помогают подобрать режим стирки для различных загрязнений и типов тканей. Интегрированный цифровой дисплей дает возможность отслеживать процесс стирки, в то время, как громкий сигнал оповестит Вас о завершении программы стирки.

Hotpoint-Ariston VMSG 601 B

- это компактная стиральная машина с системой SensiCare корректирует длительность программы согласно размерам загрузки, экономя электричество и воду и не допуская перестирывания одежды. SensiCare - это комплексная система, которая анализирует данные при каждой загрузке, чтобы подобрать эффективную длительность стирки и оптимизировать расходы воды и электроэнергии. Благодаря SensiCare вы всегда будете добиваться превосходного результата при любой загрузке. Это обеспечивает максимум экономии даже для самых малых загрузок, а ее компактность экономит место без ущерба для вместимости или качества ухода за бельем.

Indesit IWUB 4085

- имеет более узкую конструкцию, чем стандартные модели. Ее размеры – 85х60х43 см. Барабан вмещает до 6 кг вещей. Вы можете воспользоваться наиболее подходящим режимом из 16 доступных. Помимо стандартных, есть специализированные программы для удаления пятен, хлопка, деликатного белья, а также стирка в ускоренном режиме. Устройство позволяет регулировать температуру, интенсивность отжима и полоскания, выставить режим легкой глажки, отложить начало цикла и т.д. Прибор чистит себя сам благодаря системе Auto Clean. Для дополнительной экономии используйте режим “Eco wash”. Стиральная машина Hotpoint-ARISTON VMSG 601 B работает на бесшумном двигателе, издавая всего до 62 дБ шума. Панель управления и дверца блокируются для защиты. Протечки этому прибору не страшны. Данная модель сможет удовлетворить запросы всей семьи.

Haier HW60-BP12758

- она относится к моделям фронтального способа загрузки белья в барабан, который рассчитан на единовременную стирку до 4 кг вещей. Отличительная особенность стиральной машины Indesit IWUB 4085 – ее невероятно миниатюрные габариты. Глубина агрегата, который поражает эффективностью своей работы, составляет всего 33 см. Благодаря этому, вписать модель можно даже в те ванные комнаты и кухни, которые имеют ограниченное свободное пространство. Специальная опция Eco Time создана для того, чтобы стирать до трех кг белья со значительной экономией времени на 30%. Этот режим также позволяет снизить расходование электроэнергии и воды на 40% (по сравнению с обычным режимом). Широкий выбор узкоспециализированных программ разрешает подобрать правильный уход за разными типами текстильных изделий с загрязнениями различной сложности. В случае появления важных дел, можно воспользоваться функцией отложенного старта. Нужно лишь выбрать любое удобное время запуска цикла в течение ближайших 24 часов.

- по-настоящему экономный в плане расхода электроэнергии электроприбор для дома, относящийся к классу энергопотребления А+++. Она отличается также невысоким расходом воды и потребляет за цикл стирки порядка 40 литров. Автоматическая стиральная машина с белым корпусом обладает широким вертикальным люком для загрузки и может разместить в барабане до 7 кг белья. Опция автоматического взвешивания загруженного белья позволит не перегружать ее. Удобная для семейной эксплуатации модель Haier HW70-BP12758 имеет реализованное с помощью кнопок и поворотного переключателя управление и ЖК-дисплей, отображающий текущие рабочие параметры прибора. Машина, оснащенная специальной функцией обработки белья паром, может предложить 16 предустановленных программ для стирки белья всех разновидностей. Отжим постиранного и выполосканного белья она производит на скорости 1200 об/мин.