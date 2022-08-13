TP-Link представила умный дверной замок TL-SL31 Lite

TP-Link представила в Китае умный дверной замок под названием TL-SL31 Lite.

Умный замок полностью автоматический. При закрытии двери замок блокируется автоматически. Разблокировать дверной замок можно пятью разными способами: с помощью кода на цифровой панели, сканера отпечатка пальца или через смартфон. TL-SL31 Lite поддерживает как Wi-Fi, так и Bluetooth. Отличительной особенность умного замка является цифровая панель, с углом наклона на 15°. Зарядить аккумулятор TL-SL31 Lite можно через порт USB-C.

Цена TP-Link TL-SL31 Lite составляет 90 долларов. Он уже доступен для заказа.

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