TP-Link представляет первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa

Компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представляет первую mesh-систему со встроенной аудио колонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство совмещает в себе возможность создания бесшовной сети mesh Wi-Fi и функции голосового помощника Amazon Alexa. Благодаря лаконичному дизайну модулей и уникальным техническим характеристикам, mesh-система была удостоена награды CES 2021 Innovation Awards.

Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 и позволяет управлять ей с помощью встроенного голосового помощника Alexa. Mesh-система обеспечивает высокоскоростное подключение стандарта AX1800 по Wi-Fi и гигабитное подключение по кабелю с минимальными задержками по всему дому благодаря технологиям Wi-Fi 6 и Mesh.

Благодаря встроенному помощнику Alexa пользователь сможет управлять каждым аспектом своего умного дома без необходимости в отдельном смарт-девайсе, например умной колонке. Помимо этого, технология Mesh Wi-Fi позволит пользователю быстро и эффективно выходить в интернет, а наличие колонок в модулях позволит воспроизводить аудио в разных комнатах.

«TP-Link работает над интеграцией устройств умного дома и Mesh Wi-Fi, потому что это предоставит дополнительные возможности нашим клиентам», – говорит Пинджи Ли, генеральный директор и вице-президент направления потребительских и корпоративных решений TP-Link. «Наша компания стремится создавать решения, обеспечивающие широкое и эффективное покрытие беспроводной сети. Модель Deco Voice X20 была разработана, чтобы исследовать будущее умного дома».

Deco Voice X20 использует стандарт Wi-Fi 6 для обеспечения высокой скорости беспроводной связи, усиленного сигнала и стабильного подключения. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет множеству устройств выполнять большое количество ёмких задач без снижения производительности, обеспечивая высокую эффективность потокового вещания в формате Ultra-HD, быструю загрузку файлов или онлайн-игр без задержек. Поддержка технологии OFDMA существенно улучшает качество работы большого количества устройств в сети. Mesh-система Deco Voice X20 формирует широкое покрытие Wi-Fi на площади до 350 кв. метров (комплект из 2 устройств) с усиленным сигналом, BSS Color и технологией Beamforming.

Встроенные функции Alexa обеспечивают качественный звук и удобное голосовое управление. Deco Voice X20 позволяет управлять устройствами системы умного дома, узнавать текущую погоду, вносить изменения в свое расписание, включать любимые плейлисты и многое другое. Все, что потребуется пользователю — это спросить Алексу.

Deco Voice X20 совместим с другими продуктами, поддерживающими Alexa, а также устройствами других моделей Deco. Технология TP-Link Mesh объединяет Deco Voice X20 с другими устройствами Deco в единую сеть, а встроенный динамик в каждом блоке Deco Voice синхронизируется друг с другом, обеспечивая стабильное покрытие Wi-Fi и поддержку голосового управления.

Встроенный помощник Alexa позволяет управлять устройствами TP-Link Tapo, а также многими продуктами системы умного дома, которые поддерживают Alexa.

Основные характеристики Deco X20 Voice:

• Сверхбыстрая скорость Wi-Fi 6: 1201 Мбит/с (5 ГГц) + 574 Мбит/с (2,4 ГГц).
• Технология TP-Link Mesh: перемещайтесь по дому и оставайтесь на связи с максимальной скоростью.
• Встроенный помощник Alexa: голосовое управления домом с Amazon Alexa.
• Встроенный интеллектуальный динамик: аудио по всему дому с превосходным звуком.
• TP-Link HomeShield: обеспечивает надежную защиту устройств интернета вещей.
• Full Gigabit Ethernet: 2 гигабитных порта WAN/LAN
• Установка стала проще, чем когда-либо: пошаговая инструкция в приложении Deco
• Работает со всеми моделями Deco: совместим со всеми моделями Deco для расширения сети
Комментарии и отзывы Deco Voice X20
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