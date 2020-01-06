TP-Link выпускает новые системы Wi-Fi

Deco X90 - самая дорогая из двух комплектов, стоимостью $ 449,99 за двухпакетную систему, которая предлагает самые быстрые скорости. Трехдиапазонная система с двумя полосами 5 ГГц и одной полосой 2,4 ГГц. Поддержка Wi-Fi 6 и динамической обратной связи. X90 поддерживает до 200 устройств. Заявленные скорости 1200 Мбит/с на 5 ГГц, 4800 Мбит/с на второй полосе 5 ГГц, 570 Мбит/с на полосе 2,4 ГГц.

Система TP-Link Deco X60 Wi-Fi 6 поддерживает до 150 устройств и обеспечивает скорость до 2400 Мбит/с на канале 5 ГГц. Новые системы поступят в продажу в марте этого года.

Система TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 идеальный вариант для домашнего пользования. Deco X20 - самый медленный из всех, с поддержкой только двух диапазонов, скорость до 1200 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.