TP-Link запустила линейку умных устройств Tapo Smart Home

Запущена новая линейка умных устройств TP-Link Tapo Smart Home. Новая линейка включает интеллектуальные камеры внутреннего наблюдения Tapo C210 и Tapo C110, а также наружные камеры безопасности Tapo C320WS и Tapo C310. TP-Link Tapo C210 и Tapo C110 — стоят 34,99 и 29,99 долларов соответственно, а Tapo C320WS стоит 59,99 долларов, а Tapo C310 — 49,99 долларов.

Обе камеры безопасности Tapo C210 и Tapo C110 способны записывать видео в разрешении 2K. Они также предлагают ИК-ночное видение, мгновенные push-уведомления, двустороннюю аудиосвязь и push-уведомления на основе AI. Имеется встроенная сирена и световая сигнализация. Эти камеры видеонаблюдения способны записывать видео в режиме 24/7 на карту microSD объемом до 256 ГБ. TP-Link Tapo C210 имеет возможности панорамирования и наклона на 360 градусов по горизонтали и 114 градусов по вертикали, тогда как Tapo C110 предлагает стационарное поле зрения на 115 градусов.

TP-Link Tapo C320WS оснащен прожекторами, ночным видением и возможностью двусторонней записи звука. Он способен записывать видео с разрешением 2K, аналогично Tapo C310. Эти наружные камеры видеонаблюдения также оснащены сертификацией IP66. Они запрограммированы на мгновенную отправку уведомлений на основе алгоритмов распознавания лиц и движения на основе искусственного интеллекта. Они могут непрерывно записывать и хранить отснятый материал в локальной памяти объемом до 256 ГБ.

TP-Link запустила линейку умных устройств Tapo Smart Home…
TP-Link запустила линейку умных устройств Tapo Smart HomeЗапущена новая линейка умных устройств TP-Link Tapo Smart Home. Новая линейка включает интеллектуальные к…
К платформе умного дома Sber теперь можно подключать проводн…
К платформе умного дома Sber теперь можно подключать проводн К плат…
Xiaomi выпустила новый Smart Display 10 для умного дома…
Xiaomi выпустила новый Smart Display 10 для умного домаXiaomi сегодня запустила новый продукт в Китае. Последний гаджет представляет собой умное домашнее устрой…
Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интел…
Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интелXiaomi выпустила MIJIA Curtain Companion, это устройство для автоматического открытия штор и занавесок. …
Стартовали продажи Яндекс Станции второго поколения с поддер…
Стартовали продажи Яндекс Станции второго поколения с поддерСтартовал предзаказ на Яндекс Станцию второго поколения — с поддержкой протокола Zigbee, умным звуком и н…
Выпущен Huawei Whole House Smart Host с интеллектуальными эл…
Выпущен Huawei Whole House Smart Host с интеллектуальными элНа этой неделе Huawei провела весеннюю конференцию 2022 года в Китае. Официальный представитель компании …
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюде…
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюдеТестируемая сегодня камера IMILAB EC4 позволяет организовать наружное видеонаблюдение с облачным сервисом…
Humax анонсировала умную розетку Wi-Fi Smart Plug…
Humax анонсировала умную розетку Wi-Fi Smart PlugHumax анонсировала Wi-Fi Smart Plug, свой первый продукт для умного дома. Как и другие умные розетки, вы …
Обзор HIPER IoT Cam Home Kit MX3. Охранный комплект видеонаблюдения для дома и дачиОбзор HIPER IoT Cam Home Kit MX3. Охранный комплект видеонаблюдения для дома и дачи
Обзор HIPER IoT Light DL772. Умная потолочная лампаОбзор HIPER IoT Light DL772. Умная потолочная лампа
Обзор EZVIZ C3WN. Умная уличная камера с усиленным сигналомОбзор EZVIZ C3WN. Умная уличная камера с усиленным сигналом
Обзор HIPER IOT P06. Умная розетка с RGB-подсветкойОбзор HIPER IOT P06. Умная розетка с RGB-подсветкой
Умный шаровый кран HIPER IoT Valve 1/2 (HI-VLV012) и датчик протечки HIPER IoT W1. Обзор и тестыУмный шаровый кран HIPER IoT Valve 1/2 (HI-VLV012) и датчик протечки HIPER IoT W1. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor