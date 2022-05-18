TP-Link запустила линейку умных устройств Tapo Smart Home

Запущена новая линейка умных устройств TP-Link Tapo Smart Home. Новая линейка включает интеллектуальные камеры внутреннего наблюдения Tapo C210 и Tapo C110, а также наружные камеры безопасности Tapo C320WS и Tapo C310. TP-Link Tapo C210 и Tapo C110 — стоят 34,99 и 29,99 долларов соответственно, а Tapo C320WS стоит 59,99 долларов, а Tapo C310 — 49,99 долларов.

Обе камеры безопасности Tapo C210 и Tapo C110 способны записывать видео в разрешении 2K. Они также предлагают ИК-ночное видение, мгновенные push-уведомления, двустороннюю аудиосвязь и push-уведомления на основе AI. Имеется встроенная сирена и световая сигнализация. Эти камеры видеонаблюдения способны записывать видео в режиме 24/7 на карту microSD объемом до 256 ГБ. TP-Link Tapo C210 имеет возможности панорамирования и наклона на 360 градусов по горизонтали и 114 градусов по вертикали, тогда как Tapo C110 предлагает стационарное поле зрения на 115 градусов.

TP-Link Tapo C320WS оснащен прожекторами, ночным видением и возможностью двусторонней записи звука. Он способен записывать видео с разрешением 2K, аналогично Tapo C310. Эти наружные камеры видеонаблюдения также оснащены сертификацией IP66. Они запрограммированы на мгновенную отправку уведомлений на основе алгоритмов распознавания лиц и движения на основе искусственного интеллекта. Они могут непрерывно записывать и хранить отснятый материал в локальной памяти объемом до 256 ГБ.