TRENDNet анонсирует Wi-Fi Mesh Router

TRENDNet представила новую систему Mesh Wi-Fi Router AC2200 которая обеспечивает высокоскоростной беспроводной доступ в интернет по жилому помещению или офису.

Система AC2200 Wi-Fi Mesh Router включает интеллектуальную технологию Wi-Fi Mesh, которая соединяет устройство с лучшим сигналом. Функция Airtime Fairness балансирует полосы пропускания для повышения производительности сети.

Настройка системы Wi-Fi Mesh Router AC2200 происходит с помощью мобильного приложения. Есть функция фильтрации контента. Стоимость Wi-Fi Mesh Router AC2200 составляет 249 долларов.