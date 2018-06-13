TRENDnet выпускает маршрутизатор AC3000 с поддержкой двухпортовой сети VPN SMB Router

TRENDnet объявила о выпуске своего трехдиапазонного маршрутизатора AC3000 Wireless Gigabit Dual-WAN VPN SMB Router, модели TEW-829DRU. Новый маршрутизатор оснащен двумя портами с поддержкой приложений VPN и VLAN и интегрирован с расширенными средствами фильтрации веб-контента и повышения производительности, основанными на ограничениях маршрутизатора.

TRENDnet AC3000 Tri-Band Wireless Gigabit Dual-WAN VPN SMB Router, модель TEW-829DRU, имеет три одновременных диапазона WiFi для максимизации сетевых скоростей устройства: две отдельные высокопроизводительные сети 802.11ac (5GHz1: 1733Mbps / 5GHz2: 867Mbps) и беспроводной сети 400 Мбит / с. Он оснащен двумя портами WAN для балансировки нагрузки или режимами отказа и зашифрованным доступом к виртуальной частной сети (VPN).