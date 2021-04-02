TSMC планирует инвестировать 100 миллиардов $ для удовлетворения высокого спроса на чипы

Компания сделал это объявление всего через несколько дней после того, как Intel также объявила, что потратит 20 миллиардов долларов США на расширение производства своих передовых микросхем.
В число клиентов компании TSMC входят такие крупные бренды, как Apple и Qualcomm. Ранее компания заявляла, что планирует инвестировать от 25 до 30 миллиардов долларов в течение одного года в разработку и производство передовых микросхем.
На такой серьезный вклад компанию толкает серьезный дефицит полупроводников в мире, которая затронула различные отрасли по всему миру. В эту отрасль входят такие рынки, как смартфоны, ноутбуки и даже бытовая техника из-за пандемии коронавируса.