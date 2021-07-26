Tamron представила новый зум-объектив 18-300mm F / 3.5-6.3 Di III-A VC VXD для беззеркальных камер

Tamron объявила о выпуске зум-объектива 18-300mm F / 3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061).

Как заявляет производитель, это первый объектив который подойдет для камер Fujifilm X, кроме того, устройство также совместимо для камер Sony E. Зум-объектив обеспечивает широкий диапазон фокусного расстояния от 27 мм до 450 мм. Коэффициент масштабирования составляет 16,6x. Объектив состоит из специальных линз, расположенных так, чтобы поддерживать высокое разрешение от края до края кадра и обеспечивать высокое качество изображения, которое является одним из лучших среди всех универсальных зум-объективов. Кроме того, новинка имеет запатентованный механизм стабилизации Tamron VC (Vibration Compensation), который обеспечивает стабильную фотосъемку.

В ближайшее время, объектив Tamron 18-300mm F / 3.5-6.3 Di III-A VC VXD поступит в продажу. Цену производитель не сообщает.