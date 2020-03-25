Team Group выпустила новую память

Компания Team Group официально представила новые планки оперативной памяти T-Force Vulcan Z и Dark Z, который могут похвастаться объемом памяти в 32 гигабайта. Нужно понимать, что такого рода память создается для систем, на которых пользователь хочет выполнять сложную работу с видео или объемными файлами, это комплекты не для геймеров и не для пользователей, которые просто хотят посидеть в браузере или посмотреть видео в онлайне. T-Force Vulcan Z и Dark Z создавали для определенных целей и есть мнение, что такие модули будут продаваться за весьма высокую цену, так как на рынке просто нет достойных конкурентов. У новинок еще и частота памяти достигает 3200 МГц, что весьма достойно по современным меркам рынка компьютерного железа.