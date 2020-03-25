Team Group выпустила новую память

2020-03-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Team Group; [97]
Компания Team Group официально представила новые планки оперативной памяти T-Force Vulcan Z и Dark Z, который могут похвастаться объемом памяти в 32 гигабайта. Нужно понимать, что такого рода память создается для систем, на которых пользователь хочет выполнять сложную работу с видео или объемными файлами, это комплекты не для геймеров и не для пользователей, которые просто хотят посидеть в браузере или посмотреть видео в онлайне. T-Force Vulcan Z и Dark Z создавали для определенных целей и есть мнение, что такие модули будут продаваться за весьма высокую цену, так как на рынке просто нет достойных конкурентов. У новинок еще и частота памяти достигает 3200 МГц, что весьма достойно по современным меркам рынка компьютерного железа.


Комментарии и отзывы Team Group
Обзор Philips AC3829. Климатический комплекс 2 в 1 для вашего домаОбзор Philips AC3829. Климатический комплекс 2 в 1 для вашего дома
Подборка беспроводных игровых наушников до 10 000. HyperX Cloud Stinger Wireless PCПодборка беспроводных игровых наушников до 10 000. HyperX Cloud Stinger Wireless PC
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5" (2019)
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытиемОбзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытием
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Обзор Star Robots. Война роботов...
Обзор Star Robots. Война роботовВ последнее время разработчики мобильных игровых проектов стали все чаще радовать нас интересными соревно...
В Fortnite добавили скины в честь Super ...
В Fortnite добавили скины в честь Super Игровая компания Epic Games выпустила обновление для Fortnite, которая исправила баги, а также добавила в...
Пользователи PS4 и Xbox One в PUBG могут...
Пользователи PS4 и Xbox One в PUBG могутНовая функция Cross Party Play позволит игрокам PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One приглашать дру...
Apple Mac Pro в новом исполнении уже в Р...
Apple Mac Pro в новом исполнении уже в РМало кто знает, но компьютер Apple Mac Pro представлен в двух вариантах комплектации. В одной вы получает...
Представлен смартфон Samsung Galaxy Note...
Представлен смартфон Samsung Galaxy NoteКомпания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Note10 Lite, которая может похвастаться ...
В Google Play обнаружили ряд приложении ...
В Google Play обнаружили ряд приложении Пользователи смартфонов Android все еще не застрахованы от вирусов, даже если используют официальные прил...
Facebook Lite теперь поддерживает темную...
Facebook Lite теперь поддерживает темнуюКомпания Facebook добавили в свое приложение Facebook Lite режим Dark Mode. ...
Мощная модель от Xiaomi Mi Mix Alpha...
Мощная модель от Xiaomi Mi Mix AlphaКомпания Xiaomi выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi Mix Alpha. А...
Презентованы самые доступные смартфоны с...
Презентованы самые доступные смартфоны сСегодня на рынке были анонсированы бюджетные смартфоны Realme 6 и 6 Pro, которые стали самыми дешёвыми см...
Смартфон Huawei P30 Pro в цвете «Дымчаты...
Смартфон Huawei P30 Pro в цвете «ДымчатыСегодня стало известно, что российские продажи смартфона Huawei P30 Pro новом цвете «Дымчатый лавандовый»...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оц...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оцНемецкие ритейлеры рассекретили европейские цены на представленные вчера смартфоны Sony Xperia 1 II и Xpe...
Realme C3 отлично выглядит за свои деньг...
Realme C3 отлично выглядит за свои деньгМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят дорого и дают классные функции только на уровне флагм...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функцией колонки BluetoothОбзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функцией колонки Bluetooth
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor