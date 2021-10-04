Team Vitality и SCUF представляют новый контроллер Vitality x SCUF

Team Vitality представила Vitality x SCUF , новый игровой контроллер, созданный в сотрудничестве с SCUF Gaming, ведущим производителем высокопроизводительных игровых контроллеров и аксессуаров. Контроллер Vitality x SCUF с сегодняшнего дня доступен как в дизайнах Instinct, так и в Instinct Pro, и впервые в Европе поклонники Team Vitality также смогут опробовать новый контроллер в культовой игре V.Hive.

Являясь лидером в производстве новейших игровых контроллеров и аксессуаров с 2011 года, SCUF и Team Vitality создали эксклюзивный продукт для киберспортивных профессионалов и геймеров, чтобы испытать продукт высочайшего качества на рынке. Дизайн сосредоточен на доминирующих цветах Team Vitality, включая желтый и черный, с лозунгом организации «V for Victory» и фирменным значком команды, пчелой, расположенным с правой стороны контроллера.

Особенности включают Performance Grip, обеспечивающий удобный нескользящий захват для длительных игровых сессий, профили Paddle, позволяющие пользователям сохранять три переназначенные конфигурации для разных игр, и сменные джойстики для идеальной подгонки, создавая непревзойденный игровой процесс для всех пользователей.