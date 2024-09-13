Tecno представила раскладушку Phantom V Flip2

Сегодня компания Tecno официально представила миру свой новый складной смартфон Phantom V Flip2, который получил большой внешний экран с разрешением 1056x1056 пикселей, что значительно больше, чем маленький круглый дисплей, который был представлен в Phantom V Flip. Теперь устройство оснащено 3,64-дюймовым квадратным экраном, который занимает большую часть внешней крышки и обрамляет камеры, подобно тому, как это сделала Motorola с Razr, а Xiaomi повторила в Mix Flip. Внутренний основной экран получил 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Tecno сообщила, что внешний дисплей поддерживает более 2000 приложений, чтобы упростить жизнь пользователям, которые теперь могут не открывать основной экран для выполнения множества действий. Внешний дисплей также можно настроить, добавив интерактивных питомцев, с которыми можно взаимодействовать, и они могут играть в игры или включать музыку.

На тыльной панели смартфона расположены две камеры, каждая по 50 Мп. Ультраширокоугольная камера поддерживает угол обзора 150 градусов, что намного шире, чем стандартные камеры такого типа на смартфонах. Также на внутреннем экране установлена селфи-камера с разрешением 32 Мп и автофокусом. Ещё смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4720 мАч — одним из самых ёмких среди складных смартфонов-раскладушек. А ещё Tecno утверждает, что зарядка мощностью 70 Вт обеспечивает 50% заряда за 15 минут и полную зарядку за 43 минуты. Стоит такой смартфон всего 700 долларов.