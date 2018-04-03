Технику HOOVER теперь доставляют по всей России

Candy Hoover Group объявила о расширении географии доставки товаров, приобретаемых в официальном интернет-магазине бытовой техники HOOVER. С момента открытия в ноябре 2017 года до апреля 2018 года доставка осуществлялась только по Москве и Московской области. Теперь доставка заказов из официального магазина HOOVER доступна жителям других городов и населенных пунктов Российской Федерации. В официальном интернет-магазине shop.hoover.ru жителям всех регионов России для заказа доступен самый широкий спектр бытовой техники HOOVER, аксессуаров и расходных материалов.

Малая бытовая техника HOOVER представлена мощными и эргономичными пылесосами различного форм-фактора и назначения, утюгами и паровыми станциями. Ассортимент крупной бытовой техники включает в себя стиральные машины (в том числе и модель с рекордной загрузкой в 13 кг), стирально-сушильные и сушильные машины. При этом стиральные и стирально-сушильные машины могут управляться с помощью мобильного телефона через специальное приложение HOOVER Wizard, открывая массу новых возможностей для пользователей, от мониторинга технического состояния машины до расширения списка режимов стирки/сушки, включая создание собственных режимов.