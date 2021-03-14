Технологии Denuvo приходят в PlayStation 5 для борьбы с мошенниками

Sony PlayStation 5 и технологии Denuvo объединяются для борьбы с мошенниками и читерами. Разработчики игр теперь могут использовать технологии Denuvo в своих играх для PlayStation 5. Компания Denuvo уже используется на игровых платформах, от ПК до мобильных устройств (Android и iOS). Компания заявляет, что их технологии ни как не влияют на игровую производительность.

Директор Denuvo прокомментировал эту новость: "Мошенничество портит видеоигры для честных игроков. Это может привести к снижению интереса к игре, уменьшению онлайна и сокращению доходов издателей игр. Мы действительно гордимся тем, что можем помочь самым талантливым разработчикам мира предоставить геймерам богатый опыт на PlayStation 5".
Комментарии и отзывы Sony PlayStation 5 и Denuvo
Обзоры:
Новости:
Новый трейлер Boundary демонстрирует игровой процесс

Boundary - космический шутер от разработчика Studio Surgical Scalpels. Игроки возьмут на себя роль вооруж...
Новый DLC для Marvel's Avengers выходит в следующем месяце

В следующем месяце владельцев консолей нового поколения ожидает обновление, которое также предложит новый...
Microsoft тестирует облачный сервис Xbox Game Pass Cloud Gaming в браузере

Microsoft запускает бета-тестирование облачного сервиса Xbox Game Pass Cloud Gaming. Появились первые изо...
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
Лучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FEЛучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FE
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
Ноутбуки-трансформеры Samsung Galaxy Boo...
Ноутбуки-трансформеры Samsung Galaxy BooПрофильные издания Android Authority и The Verge поделились информацией о ноутбуках Samsung Galaxy Book P...
Redmi 8A Dual получил обновление MIUI 12...
Redmi 8A Dual получил обновление MIUI 12Китайский гигант Xiaomi по разработке смартфонов выпустила обновление MIUI 12 для смартфона Redmi 8A Dual...
HTC Wildfire E должен спасти компанию от...
HTC Wildfire E должен спасти компанию отКомпания HTC достаточно активно пытается вернуться на рынок смартфонов, возродив один из своих дочерних б...
Серия OPPO Find X3 запускается 11 марта ...
Серия OPPO Find X3 запускается 11 марта В просочившемся плакате в сети, говорится что серия OPPO Find X3 станет официальной 11 марта в Китае. Пох...
Sony Xperia 5 II получил обновление до A...
Sony Xperia 5 II получил обновление до AКомпания Sony выполнила обещание по графику обновлений Android 11. Компания выпустила обновление для смар...
Складной Huawei Mate X2 вызвал ажиотаж в...
Складной Huawei Mate X2 вызвал ажиотаж вКомпания Huawei объявила о том, что еще не представленный официально складной смартфон Mate X2 собрал в К...
Внешний SSD-накопитель Gigabyte Vision D...
Внешний SSD-накопитель Gigabyte Vision DGigabyte представила внешний SSD-накопитель Vision Drive. Благодаря высокоскоростному интерфейсу USB-C ус...
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие ...
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование проводных наушников ...
1MORE представила True Wireless наушники...
1MORE представила True Wireless наушники1MORE представила беспроводные True Wireless наушники ComfoBuds с поддержкой Bluetooth 5.0 и кодека AAC д...
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пыл...
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылТестируемый сегодня робот-пылесос Clever&Clean AQUA Light предлагает сразу ряд интересных возможностей, с...
Xiaomi Mi 11 Pro показали на первом ренд...
Xiaomi Mi 11 Pro показали на первом рендПрофильный ресурс Slashleaks поделился первым рендером флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, выход кот...
Китайцы рассекретили Vivo X60 Pro ...
Китайцы рассекретили Vivo X60 Pro В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробные сведения о флагманском смартфоне Vivo X6...
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor