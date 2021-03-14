Технологии Denuvo приходят в PlayStation 5 для борьбы с мошенниками

Sony PlayStation 5 и технологии Denuvo объединяются для борьбы с мошенниками и читерами. Разработчики игр теперь могут использовать технологии Denuvo в своих играх для PlayStation 5. Компания Denuvo уже используется на игровых платформах, от ПК до мобильных устройств (Android и iOS). Компания заявляет, что их технологии ни как не влияют на игровую производительность.

Директор Denuvo прокомментировал эту новость: "Мошенничество портит видеоигры для честных игроков. Это может привести к снижению интереса к игре, уменьшению онлайна и сокращению доходов издателей игр. Мы действительно гордимся тем, что можем помочь самым талантливым разработчикам мира предоставить геймерам богатый опыт на PlayStation 5".