Технологии компании AMD для игры Gears 5

Gears 5, следующая грядущая часть в серии видеоигр Gears of War, выходит 10 сентября.

The Coalition объявил о тесном партнерстве разработчиков игр с AMD, оптимизировав его для кадровых решений компании на базе GPU и CPU. В игре будет широко использоваться Asynchronous Compute - одна из наиболее актуальных технологий AMD, позволяющая добиться превосходства над NVIDIA с точки зрения производительности.

FidelityFX также появляется снова как одна из новейших технологий AMD для повышения точности и четкости изображения. Многопоточная буферизация команд - это техническая реализация системы, которая улучшает обработку игры процессорами AMD Ryzen, специально предназначенная для использования преимуществ сильной стороны этой архитектуры.

Минимальные требования: можно использовать только 2 ГБ видеопамяти и AMD RX 560 или NVIDIA GTX 1050. Однако идеальные системные требования требуют гораздо более сложной настройки с AMD Radeon VII или необходим NVIDIA RTX 2080, включая 16 ГБ системной памяти и колоссальные 100 ГБ объем установки - предпочтительно на SSD. Игра, как и Gears of War 4, была разработана с учетом рынка ПК - пользователям доступно более 35 различных графических вариантов настройки.