Tencent выпустила эксклюзивную Nintendo Switch в Китае

Tencent Games получила эксклюзивное право на запуск игровой консоли Nintendo Switch в Китае. Таким образом, Switch был запущен в Китае в декабре 2019 года, несмотря на то, что уже был популярной консолью за пределами Китая. Теперь Tencent выпустила ограниченную серию Nintendo Switch для китайского рынка. Лимитированное издание посвящено тематике Super Mario. Новое издание выходит ровно через год после того, как оригинальный Switch был запущен в азиатской стране. По имеющимся данным, компания продала до 1 миллиона портативных игровых приставок. Nintendo Switch Super Mario Limited Edition не будет эксклюзивной для Китая — издание будет продаваться в других регионах. Цена новинки составляет 2099 юаней (~ 325 долларов США). За пределами Китая издание уже доступно в Best Buy и Target за 300 долларов.