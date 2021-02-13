Tencent запускает Nintendo Switch Super Mario Limited Edition в Китае

Tencent Games получила эксклюзивное право на запуск игровой консоли Nintendo Switch в Китае.

Tencent выпустила ограниченную серию Nintendo Switch для китайского рынка. Лимитированное издание посвящено тематике Super Mario.

Nintendo Switch Super Mario Limited Edition не будет эксклюзивной для Китая, консоль также будет продаваться в других регионах. Nintendo Switch Limited Edition посвящена легендарной игре Super Mario. Он специально разработан с использованием тематических цветов Марио - красного и синего. Nintendo также включает в себя чехол для переноски и защитную пленку для экрана.

В дополнение к основному устройству, джойстик, браслет Joy-Con и рукоятка костюма Joy-Con выполнены в цветах темы Mario - красном и синем, которые очень узнаваемы. Кейс для переноски также выполнен в красном и синем цветах с синей застежкой-молнией, а чехол - красным.
Комментарии и отзывы Nintendo Switch Super Mario Limited Edition
Обзоры:
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симуляторОбзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятор
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 ProОбзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro
Обзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседаОбзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседа
Новости:
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших хоррор проектов

Ничего не может так быстро восполнить нехватку острых эмоций, как прохождение стоящей игры в жанре хоррор...
Huawei создала игровую консоль и игровой ноутбук

Китайский технологический гигант Huawei - это компания, состоящая из множества частей, но игровая индустр...
Консоль Sony PlayStation 5 продана в количестве более 4,5 миллионов единиц

Sony опубликовала отчет о доходах, где проскочила информация в которой говорится, что за прошлый год с мо...
Обзор Hiper iOT SP28. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор Hiper iOT SP28. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркало
POCO опубликовала несколько твитов смарт...
POCO опубликовала несколько твитов смартВ последнее время POCO M3 стал постоянным участником слухов. И теперь за последние пару дней команда POCO...
MSI представит пару мониторов на CES 202...
MSI представит пару мониторов на CES 202Компания MSI на выставке CES планирует показать множество продуктов, среди которых мы увидим два монитора...
Смартфон Nokia 5.4 оценен в 17 тысяч руб...
Смартфон Nokia 5.4 оценен в 17 тысяч рубКомпания HMD Global дала старт российским продажам смартфона Nokia 5.4, который появился в международной ...
На AliExpress появилась глобальная верси...
На AliExpress появилась глобальная версиСегодня компания Xiaomi объявила о том, что международный анонс смартфона Xiaomi Mi 11 состоится уже 8 фе...
Huawei Mate 40 Pro вновь ставит рекорды ...
Huawei Mate 40 Pro вновь ставит рекорды DxOMark, известная компания по тестированию камер смартфонов и не только, только что назвал Huawei Mate 4...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro O...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OНа момент выхода этого обзора ситуация с ограниченными объемами поступающих видеокарт семейства RTX 30 за...
Samsung Galaxy A75 5G появился на рендер...
Samsung Galaxy A75 5G появился на рендерСерия Galaxy A быстро стала одним из самых продаваемых телефонов Samsung. Более того, популярность серии ...
Новый трейлер Persona 5 Strikers демонст...
Новый трейлер Persona 5 Strikers демонстЯпонский разработчик Atlus выпустила игровой трейлер к игре Persona 5 Strikers, в котором продемонстриров...
Смартфон Xiaomi Mi 10i получил 108-Мп ка...
Смартфон Xiaomi Mi 10i получил 108-Мп каКомпания Xiaomi представила в Индии смартфон Mi 10i, который можно отнести к продвинутому среднему сегмен...
Motorola Ibiza бюджетный телефон 5G и эк...
Motorola Ibiza бюджетный телефон 5G и экКомпания Motorola скоро представить в Индии бюджетное устройство 5G. ...
Galaxy S2 получил неофициальное обновлен...
Galaxy S2 получил неофициальное обновленСмартфон Samsung Galaxy S2 2011 года выпуска может работать под управлением Android 11 через 9 лет после ...
Samsung Galaxy S10 Lite начал получать о...
Samsung Galaxy S10 Lite начал получать оВчера Samsung Galaxy Z Flip 5G стал первым складным устройством, получившим стабильное обновление One UI ...
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор Hiper iOT SP28. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор Hiper iOT SP28. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor