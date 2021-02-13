Tencent запускает Nintendo Switch Super Mario Limited Edition в Китае

Tencent Games получила эксклюзивное право на запуск игровой консоли Nintendo Switch в Китае.

Tencent выпустила ограниченную серию Nintendo Switch для китайского рынка. Лимитированное издание посвящено тематике Super Mario.

Nintendo Switch Super Mario Limited Edition не будет эксклюзивной для Китая, консоль также будет продаваться в других регионах. Nintendo Switch Limited Edition посвящена легендарной игре Super Mario. Он специально разработан с использованием тематических цветов Марио - красного и синего. Nintendo также включает в себя чехол для переноски и защитную пленку для экрана.

В дополнение к основному устройству, джойстик, браслет Joy-Con и рукоятка костюма Joy-Con выполнены в цветах темы Mario - красном и синем, которые очень узнаваемы. Кейс для переноски также выполнен в красном и синем цветах с синей застежкой-молнией, а чехол - красным.