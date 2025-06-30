Теперь автомобили Tesla сами доставляют себя клиентам

Вчера компания Tesla официально объявила о первой успешной полностью автономной доставке автомобиля от завода до клиента — компания даже показала, как Tesla Model Y покидает гигафабрику в Остине, едет по шоссе, проезжает через пригороды и жилые кварталы, а затем останавливается у дома покупателя. Генеральный директор компании Илон Маск ранее пообещал, что такая доставка состоится 28 июня, однако в пятницу он заявил, что этот рубеж удалось преодолеть на день раньше. «В машине не было ни одного человека, и никто не управлял ею дистанционно. ПОЛНОСТЬЮ автономно! Насколько нам известно, это первая полностью автономная поездка по шоссе без людей в салоне и без удалённых операторов» — заявил миллиардер.

Однако это утверждение не совсем соответствует действительности. Компания Waymo уже более года эксплуатирует беспилотные автомобили на автомагистралях в Финиксе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Хотя пока поездки доступны только сотрудникам компании, машины действительно ездят по трассам без водителей и без удалённого управления. Тем не менее, достижение Tesla — всё же знаковое, особенно с учётом сложностей с запуском их роботакси. В первые дни работы сервиса в салоне присутствовали операторы безопасности с возможностью экстренной остановки автомобиля. И уже тогда появились видео, на которых автомобили пересекают двойную сплошную, выезжая на встречную полосу, или резко тормозят посреди дороги без причины. Видимо, эти проблемы уже исправили.