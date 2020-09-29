Теперь утилита Nikon Webcam Utility доступна на Mac

После выпуска инструмента веб-камеры для ПК с Windows 10 утилита Nikon Webcam Utility теперь доступна для macOS.

Утилита еще не вышла из бета-версии, но требует наличия как минимум macOS 10.13 High Sierra. Приложение работает с зеркальными и беззеркальными камерами Nikon, такими как Z7, Z6, Z5, Z50, D6, D850, D780, D500, D7500 и D560.

Компания Nikon заявила, что утилита совместима с Microsoft Teams, Zoom и Facebook Messenger. Веб-версии Teams, Skype, Zoom, Google Meet и Facebook Messenger также будут работать, но нужно использовать Chrome вместо Safari.

Компания Nikon отметила, что микрофоны на камерах не будут работать, поэтому пользователи должны использовать внешние микрофоны или встроенный микрофон для устройств Mac.