Теперь в Nintendo Switch 2 можно общаться с друзьями

Компания Nintendo представила консоль Switch 2 с необычной кнопкой «С» — эта квадратная кнопка расположена на правом Joy-Con прямо под кнопкой «Home». Она мелькала в анонсирующем видео Switch 2 ещё в феврале и присутствовала во всех утечках и рендерах консоли. Во время презентации Switch 2 Direct компания Nintendo наконец раскрыла её назначение — она запускает новую функцию под названием GameChat. Как следует из названия, GameChat позволяет игрокам Switch 2 общаться с помощью встроенного микрофона консоли. Nintendo отметила, что система будет автоматически фильтровать фоновые шумы, обеспечивая чёткий голосовой чат.

Помимо голосовых вызовов, GameChat поддерживает функцию трансляции экрана, позволяя игрокам показывать свой игровой процесс друзьям в групповом чате. Причём участники беседы не обязаны находиться в одной игре — каждый может играть в разные тайтлы и одновременно делиться экраном. Для тех, кто хочет видеть друг друга, GameChat также поддерживает видеозвонки, если подключить новую камеру Nintendo Switch 2. В пресс-релизе Nintendo сообщила, что родители смогут включать или отключать GameChat через мобильное приложение Nintendo Switch Parental Control. Эта функция — значительный шаг вперёд для Nintendo в сфере социальных возможностей. Из трёх крупных производителей игровых консолей только Nintendo до сих пор не предлагала встроенного способа общения между игроками. Теперь же ситуация кардинально изменилась.