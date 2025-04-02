Теперь в Nintendo Switch 2 можно общаться с друзьями…

Помимо голосовых вызовов, GameChat поддерживает функцию трансляции экрана, позволяя игрокам показывать свой игровой процесс друзьям в групповом чате. Причём участники беседы не обязаны находиться в одной игре — каждый может играть в разные тайтлы и одновременно делиться экраном. Для тех, кто хочет видеть друг друга, GameChat также поддерживает видеозвонки, если подключить новую камеру Nintendo Switch 2. В пресс-релизе Nintendo сообщила, что родители смогут включать или отключать GameChat через мобильное приложение Nintendo Switch Parental Control. Эта функция — значительный шаг вперёд для Nintendo в сфере социальных возможностей. Из трёх крупных производителей игровых консолей только Nintendo до сих пор не предлагала встроенного способа общения между игроками. Теперь же ситуация кардинально изменилась.