Теперь в Nintendo Switch 2 можно общаться с друзьями

Компания Nintendo представила консоль Switch 2 с необычной кнопкой «С» — эта квадратная кнопка расположена на правом Joy-Con прямо под кнопкой «Home». Она мелькала в анонсирующем видео Switch 2 ещё в феврале и присутствовала во всех утечках и рендерах консоли. Во время презентации Switch 2 Direct компания Nintendo наконец раскрыла её назначение — она запускает новую функцию под названием GameChat. Как следует из названия, GameChat позволяет игрокам Switch 2 общаться с помощью встроенного микрофона консоли. Nintendo отметила, что система будет автоматически фильтровать фоновые шумы, обеспечивая чёткий голосовой чат.

Помимо голосовых вызовов, GameChat поддерживает функцию трансляции экрана, позволяя игрокам показывать свой игровой процесс друзьям в групповом чате. Причём участники беседы не обязаны находиться в одной игре — каждый может играть в разные тайтлы и одновременно делиться экраном. Для тех, кто хочет видеть друг друга, GameChat также поддерживает видеозвонки, если подключить новую камеру Nintendo Switch 2. В пресс-релизе Nintendo сообщила, что родители смогут включать или отключать GameChat через мобильное приложение Nintendo Switch Parental Control. Эта функция — значительный шаг вперёд для Nintendo в сфере социальных возможностей. Из трёх крупных производителей игровых консолей только Nintendo до сих пор не предлагала встроенного способа общения между игроками. Теперь же ситуация кардинально изменилась.
Теперь в Nintendo Switch 2 можно общаться с друзьями…
Компания Nintendo представила консоль Switch 2 с необычной кнопкой «С» — эта квадратная кнопка расположен…
Игровую консоль Acer Nitro Blaze 11 оценили в 1200 евро …
Компания Acer представила портативную игровую консоль Nitro Blaze 11, которая получила конструкцию со съе…
Sony создаёт ИИ-персонажей для игр на PlayStation 5…
Компания Sony разрабатывает прототип игрового персонажа с ИИ-управлением — в распоряжении информационного…
Игровую консоль Acer Nitro Blaze 8 оценили в 1000 евро …
Компания Acer представила портативную игровую консоль Nitro Blaze 8, которая работает под управлением опе…
Nintendo Switch 2 получит более плавный магазин игр…
Если вам не нравилось заходить в цифровой магазин eShop на оригинальной Nintendo Switch из-за его медленн…
Nintendo Switch 2 выпустят 2 апреля…
Сегодня крупная торговая сеть Best Buy в Канаде случайно раскрыла дату начала предзаказов на новую портат…
Sony выпустила чёрные аксессуары для PlayStation 5…
На прошлой неделе, во время выставки CES 2025, компания Sony официально анонсировала коллекцию чёрных акс…
Для Nintendo Switch 2 выпустили специальную камеру…
Сегодня компания Nintendo официально анонсировала специальную камеру для консоли Switch 2, которая позвол…
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor