TerraMaster представил компактный NAS T12-423 с 12 отсеками и Intel Jasper Lake

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов для хранения данных для дома, бизнеса и предприятий, представил профессиональный компактный NAS T12-423 с 12 отсеками. Разработанный для малого и среднего бизнеса, T12-423 оснащен более мощным и эффективным четырехъядерным процессором Intel Celeron для высокоскоростной передачи данных и приложений виртуализации.

TerraMaster T12-423 имеет 12 отсеков, которые поддерживают 3,5-дюймовые жесткие диски и 2,5-дюймовые твердотельные жесткие диски, до 240 ТБ внутренней необработанной емкости хранения. Он имеет два слота M.2 для твердотельных накопителей NVMe для кэширования твердотельных накопителей. Этот TNAS поставляется с 8 ГБ памяти DDR4 SODIMM, которую можно увеличить до 32 ГБ (2x 16 ГБ) с двумя слотами SODIMM. Он также оснащен двумя сетевыми адаптерами 2,5GbE с поддержкой Link Aggregation.

erraMaster T12-423 оснащен новейшим четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/5095 с тактовой частотой 2,00 ГГц и максимальной турбо-тактовой частотой 2,90 ГГц. Он поставляется с 8 ГБ памяти DDR4 SODIMM и поддерживает двухканальную память до 32 ГБ (2x16 ГБ DDR4 SODIMM).

2.5GbE TerraMaster T12-423 сконфигурирован с двумя интерфейсами 2.5GbE и поддерживает агрегирование каналов до 5 Гбит/с общей полосы пропускания, что идеально подходит для многопользовательского доступа к файлам с высокой скоростью. Линейная скорость передачи данных может достигать 283 МБ/с (Seagate IronWolf 18 ТБ, RAID 0). T12-423 компактен для своего класса и поддерживает вертикальную и горизонтальную монтажную ориентацию.