Производитель сетевого оборудования компания TerraMaster представила сетевое хранилище F2-422 с поддержкой VirtualBox и Docker.

TerraMaster F2-422 оснащен 10 GbE Lan-портом который обеспечивает скорость до 10 Гбит/с. Начинкой сетевого хранилища является 4 ядерный процессор Intel Celeron с тактовой частотой 1,50 ГГц (2,30 ГГц в режиме буста) и 4 ГБ памяти DDR3. F2-422 поддерживает аппаратное шифрование AES NI и имеет несколько уровней защиты данных. Он также поддерживает кэширование SSD, что позволяет повысить эффективность хранения данных.

Сетевое хранилище TerraMaster F2-422 поддерживает VirtualBox и Docker, предлагая профессионалам доступ к мощным функциям, а также резервное копирование и функцию восстановления. Помимо 2-х секционной модели, в серии F2-422 есть хранилище с 4, 5 и 8 отсеками.