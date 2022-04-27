TerraMaster выпускает стоечные серверы NAS U4-423 и U8-423

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов для хранения данных для дома, предприятий и предприятий, представляет стоечные серверы хранения данных U4-423 и U8-423, предназначенные для малого и среднего бизнеса. Серверы хранения U4-423 с 4 отсеками и U8-423 с 8 отсеками оснащены четырехъядерным процессором Jasper Lake Intel Celeron и двумя интерфейсами 2,5 GbE, которые поддерживают агрегацию каналов, обеспечивая пропускную способность сети до 5 Гбит/с.

TerraMaster U4-423 и U8-423 обеспечивают скорость передачи данных до 283 МБ/с и являются идеальным устройством хранения данных для предприятий, которым требуется высокопроизводительное хранилище по очень доступной цене. U4-423 и U8-423 также предлагают комплексные решения для резервного копирования и гибкие конфигурации, поддерживающие широкий выбор типов RAID. По сравнению со стоечными серверами предыдущего поколения, U4-423 и U8-423 оснащены четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/5095 с тактовой частотой 2,00 ГГц и максимальным ускорением до 2,9 ГГц. Также они оснащены 4 ГБ памяти DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ. TerraMaster U4-423 и U8-423 сконфигурированы с двумя интерфейсами 2,5 GbE, скорость передачи может достигать 283 МБ/с (Seagate IronWolf 18 ТБ x 4, RAID 0). Link Aggregation обеспечивает общую пропускную способность 5 Гбит/с, что обеспечивает экономичное решение для многопользовательского и высококонкурентного доступа к файлам. Кроме того, U4-423 и U8-423 имеют специальный слот M.2 для кэширования NVMe SSD на SSD для повышения производительности.