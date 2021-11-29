Tesla Gigafactory Berlin выпустит 30 000 автомобилей в первом полугодии 2022 года

С Tesla Gigafacotry Berlin открывает свое первое производственное предприятие в Европе, а также считается самым передовым, устойчивым и эффективным предприятием на сегодняшний день. Теперь, похоже, все готово к запуску производства новых автомобилей. Согласно новому отчету немецкого средства массовой информации Automobilwoche, берлинской Gigafactory требуется только окончательное разрешение на работу от отдела охраны окружающей среды, и после того, как она получит добро, компания сможет начать производство в стране.

Ожидается, что компания начнет производство на берлинском заводе Gigafactory в следующем месяце, то есть в декабре 2021 года, а к концу первой половины 2022 года ожидается производство около 30 000 автомобилей на новом заводе.