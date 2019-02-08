Tesla Model 3 уже в Европе

Появилась довольно интересная информация об автомобиле Tesla Model 3, который недавно отправился в продажу на территории Европы. Дело в том, что компания Tesla не смогла получить разрешения и лицензии, чтобы поставлять авто сразу с автопилотом, так что вы его можете приобрести только отдельно за 5200 евро. Это весьма дорого, учитывая, что стоимость авто при этом меньше не становится. Но, представители компании сообщили, что планируют в ближайшее время получить разрешение на использование автопилота и тогда можно будет не переживать об отсутствии столь важной функции. Так что если вы планировали купить столь крутое авто в ближайшее время, то стоит немного подождать, пока туда поставят автопилот в штатной версии, чтобы не платить больше.