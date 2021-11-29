Tesla Model Y получила AMD Ryzen, но только в Китае

Вы можете получить неожиданный прирост вычислительной мощности, если купите Tesla Model Y, которую компания представила для рынка Китая. Это на самом деле достаточно просто, так как на самом деле Tesla официально в России не продаётся и её всё равно привозят из другой страны. Информационное издание Electrek узнало, что Tesla поставляет в Китай электрический кроссовер с процессором AMD Ryzen с информационно-развлекательной системой вместо обычного процессора Intel. Конечно, никаких синтетических тестов еще никто не проводил, да и это немного другая сфера, где производительность мультимедийной системы не так важна, как многие думают, но всё равно апгрейд достаточно приятный. Неизвестно, является ли это тот же APU Ryzen, что и в последних моделях Model S и X.

Также неясно, ограничивает ли Tesla установку AMD-компонентов на Китай или же компания внесет это изменение в других автомобилях по всему миру. Дело в том, что получить официальный ответ от компании сейчас просто нереально — она распустила свой отдел по связям с общественностью. Кроме того, стоит отметить, что у вас банально нет возможности узнать, какой именно процессор установлен в машине, так как в комплектации этого не указывают. Соответственно, нужно либо на месте смотреть в настройках автомобиля, либо узнавать у дилера в Китае о наличии AMD-платформы. Но, в любом случае, решение странное — кто-то получает более мощный вариант, кто-то — на процессоре Intel. Несправедливая комплектация.
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