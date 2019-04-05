Tesla добавила новые игры в приборную панель

Tesla дополнила приборную панель новыми играми для таких автомобилей как Model S, Model X и Model 3. Новинками стали Super Breakout и 2048, они пополнили библиотеку Tesla классических игр как Atari: Missile Command, Asteroids, Lunar Lander и Centipede.

На сегодняшний день, по словам автопроизводителя, уже сотни тысяч людей поиграли в эти игры на автомобилях. Обновление выходит с сегодняшнего дня, но игры могут появиться на нескольких дисплеях Tesla. Если вы очень хотите поиграть в Super Breakout в автомобиле, вы можете подключить свой автомобиль к WiFi, чтобы получить новое обновление раньше.