Tesla изменила правила тестирования автопилота

В последней версии Tesla FSD («Полное самоуправление») водителей просят дать согласие на сбор видео, снятого внешними и внутренними камерами автомобиля в случае аварии или «серьезного риска для безопасности». Согласно отчету информационного изданния Electrek, это будет первый раз, когда Tesla прикрепит кадры к конкретному автомобилю и водителю. Tesla и раньше собирала видеоматериалы в рамках FSD, но они использовались только для обучения и улучшения своих систем искусственного вождения. Однако согласно новому соглашению, Tesla теперь сможет связывать видео с конкретными автомобилями. «Включая FSD Beta, я разрешаю Tesla собирать данные изображения, связанные с VIN, с внешних камер автомобиля и камеры кабины в случае серьезной угрозы безопасности или столкновения», — говорится в обновлённом соглашении.

Как отмечает Electrek, эта формулировка может указывать на то, что Tesla хочет обеспечить наличие доказательств на случай, если ее систему FSD обвинят в аварии. При этом некоторые активисты, которые являются противниками программы тестирования автопилота на дорогах общего пользования, заявили, что другие водители на дорогах общего пользования тоже невольно становятся бета-тестерами. И в случае каких-то неисправностей или ошибок прошивки, все окружающие водители становятся участниками ДТП, хотя никакого согласия на тестирование не давали и не хотят принимать участие в данном эксперименте. Интересно, что же будет дальше.