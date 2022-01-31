Tesla открывает больше зарядных станций Supercharger для сторонних электромобилей

С сегодняшнего дня владельцы электромобилей, могут заряжать свои аккумуляторы на некоторых зарядных станциях Supercharger от Tesla во Франции и Норвегии. Водители могут найти данные станции в приложении Tesla. Судя по скриншотам, которыми поделилась Tesla, таких станций 20 во Франции и 15 в Норвегии.

Tesla начала открывать более широкий доступ к своей сети Supercharger в ноябре. Первоначально он позволял водителям электромобилей, отличных от Tesla, заряжать свои машины на 10 станциях в Нидерландах. Пилотный проект открыт для водителей электромобилей, проживающих в Нидерландах, Франции, Норвегии, Германии и Бельгии. На данный момент поддерживаются только автомобили с поддержкой CCS. Владельцы Tesla по-прежнему смогут заряжать на станциях Supercharger, как обычно. Дальнейшее расширение пилотного проекта будет зависеть от объема пользователей.
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