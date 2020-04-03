Tesla предоставила 1 Га складских помещений для медицинского оборудования

2020-04-03, Автор - Ramil; Продукт - Tesla; [56]
Возросшее число людей пострадавших от COVID-19 растет. Крупные организации и компании не остаются в стороне и всячески помогают, кто как может.

Компания Tesla не сидит сложа руки. Генеральный директор Элон Маск объявил, что его компания готова поставлять медицинское оборудование в регионы пострадавшие от вируса.

Также было принято решение об использовании складских помещений компании, для хранения и дальнейшего распределения медицинского оборудования и медикаментов. Площадь склада составляет 1 Га.

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