Tesla предоставила 1 Га складских помещений для медицинского оборудования

Возросшее число людей пострадавших от COVID-19 растет. Крупные организации и компании не остаются в стороне и всячески помогают, кто как может.

Компания Tesla не сидит сложа руки. Генеральный директор Элон Маск объявил, что его компания готова поставлять медицинское оборудование в регионы пострадавшие от вируса.

Также было принято решение об использовании складских помещений компании, для хранения и дальнейшего распределения медицинского оборудования и медикаментов. Площадь склада составляет 1 Га.