Tesla разочаровала инвесторов уровнем продаж электрокаров

В третьем квартале 2023 года компания Tesla произвела 430 488 автомобилей, то есть снижение производственных мощностей составляет 10 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. С другой стороны, представители компании заявили, что это на 25% больше, чем за 3 квартал 2022 года, то есть у компании наблюдается просто безумный рост в этом направлении. Tesla объявила, что последовательное снижение объёма производства обусловлено запланированными перерывами для модернизации завода. В компании также отметили, что они смогли повысить количество отгруженных автомобилей на 25% по сравнению с прошлым годом, что является огромным ростом, но, с другой стороны, нужно понимать, что Tesla не достигла целей по производству и поставкам, которые были озвучены инвесторам в начале текущего года, что сильно разочаровало многих пользователей и не только.

При этом Tesla сохраняет целевое производство на уровне 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году. Согласно сегодняшнему отчёту, компания произвела 1,35 миллиона автомобилей, что означает, что она уже выполнила примерно три четверти от того, что обещал Илон Маск своим инвесторам. Но в будущем компания должна отправить в продажу ещё и автомобиль Cybertruck, который будет продаваться очень хорошо как минимум первое время. В результате компания может поднять уровень продаж транспортных средств в ближайшем будущем до конца текущего года, но всё же акции компании немного упадут, потому что китайские компании с обещаниями справляются.