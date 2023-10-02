Tesla разочаровала инвесторов уровнем продаж электрокаров

В третьем квартале 2023 года компания Tesla произвела 430 488 автомобилей, то есть снижение производственных мощностей составляет 10 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. С другой стороны, представители компании заявили, что это на 25% больше, чем за 3 квартал 2022 года, то есть у компании наблюдается просто безумный рост в этом направлении. Tesla объявила, что последовательное снижение объёма производства обусловлено запланированными перерывами для модернизации завода. В компании также отметили, что они смогли повысить количество отгруженных автомобилей на 25% по сравнению с прошлым годом, что является огромным ростом, но, с другой стороны, нужно понимать, что Tesla не достигла целей по производству и поставкам, которые были озвучены инвесторам в начале текущего года, что сильно разочаровало многих пользователей и не только.

При этом Tesla сохраняет целевое производство на уровне 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году. Согласно сегодняшнему отчёту, компания произвела 1,35 миллиона автомобилей, что означает, что она уже выполнила примерно три четверти от того, что обещал Илон Маск своим инвесторам. Но в будущем компания должна отправить в продажу ещё и автомобиль Cybertruck, который будет продаваться очень хорошо как минимум первое время. В результате компания может поднять уровень продаж транспортных средств в ближайшем будущем до конца текущего года, но всё же акции компании немного упадут, потому что китайские компании с обещаниями справляются.
Google Maps теперь не показывает на карте АЗС для водителей …
В начале этой недели появилась информация, что Google Maps убрала заправки (обычные автомобильные заправо…
В Москве пройдёт мероприятие в честь юбилея бренда Mikatsu…
У нас просто отличные новости для поклонников спортивной техники — совсем скоро, 16 сентября, в Серебряно…
Lotus представила самый быстрый на планете электрокар Emeya …
Вчера компания Lotus официально представила электрический гиперкар Emeya 2024 — четырёхдверный седан мощн…
Tesla разочаровала инвесторов уровнем продаж электрокаров…
В третьем квартале 2023 года компания Tesla произвела 430 488 автомобилей, то есть снижение производствен…
Volkswagen готовит беспилотную версию ID Buzz…
Компания Volkswagen официально объявила о запуске испытаний автономных транспортных средств в США, начина…
Volkswagen перейдёт на формат зарядок Tesla…
Вероятно, автомобильная компания Tesla одержала победу на рынке электрокаров, потому что крупные конкурен…
Ford анонсировал беспилотное вождение по подписке…
Ford меняет формат продажи своей функции беспилотного вождения BlueCruise, которая позволяет передвигатьс…
Майнеры переходят на работу с ИИ…
Криптодобывающие компании, которые успешно пережили нестабильный рынок криптовалют, вынуждены были адапти…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor