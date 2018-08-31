Тест-драйв Bugatti Chiron из собранный Lego

В детстве любители конструктора Lego всегда мечтали собрать свою машину из частей конструктора. И вот компания Lego собрала из 1 миллиона блоков управляемый Bugatti Chiron в масштабе 1 к 1 и продемонстрировала в действии.

Двигатель собран из более 2300 деталей который рассчитан на 5.3 лошадиных сил. По мнениям многих любителей конструктора это считается достижением компании Lego. На сборку автомобиля потребовалось 13000 часов работы и более 1 000 000 блоков конструктора Lego.

Вес составил 1500 кг. Во время тест-драйва на полигоне Эхра Лессиен в Германии, автомобиль разогнали до 20 км/ч.