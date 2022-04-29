Тесты PS5 VRR показывают значительный прирост FPS в некоторых играх

Пару дней назад вышло долгожданное обновление PS5 VRR , которое наконец, позволило пользователям PlayStation 5 воспользоваться преимуществами своих дисплеев с поддержкой HDMI с переменной частотой обновления в играх для PS5. Один из пользователей решил проверить, как работает PS5 VRR на практике. Судя по всему, переменная частота обновления позволяет значительно увеличить FPS в определенных играх с разблокированной частотой кадров.

Например, игра Insomniac Marvel's Spider-Man Remastered достигает 96 кадров в секунду при установке режима производительности RT (рендеринг с динамическим разрешением 1440P). Режим Fidelity Mode, который работает с разрешением 4K, также получает значительное ускорение с заблокированных 30 кадров в секунду до разблокированных 50-59 кадров в секунду, что будет намного более плавным во время игры. Последующая игра Marvel's Spider-Man: Miles Morales показывает более скромный прирост, достигая примерно 70 кадров в секунду с разблокированной частотой кадров в режиме производительности. Вероятно, это связано с повышенной детализацией игры, которая требует от PS5 больше, чем Spider-Man, который изначально был задуман для PlayStation 4. С другой стороны, Ratchet & Clank: Rift Apart, эксклюзивная для PlayStation 5, получила огромное улучшение с обновлением PS5 VRR, достигнув 110 кадров в секунду после разблокировки частоты кадров в режиме производительности RT. В режиме Fidelity также значительно увеличивается количество кадров в секунду, приближаясь к 60 кадрам в секунду с ранее заблокированных 30 кадров в секунду.
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