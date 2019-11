Разработчики The Last of Us: Part 2 решила пополнить команду специалистами по онлайну.

Комментарий Naughty Dog по поводу мультиплеера

The Last of Us: Part 2 все-таки обзаведется мультиплеерным режимом.

Скорее всего онлайн-режим выйдет в виде отдельного проекта или скачиваемого дополнения уже после релиза.

The Last of Us: Part 2 выйдет 29 мая 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4.