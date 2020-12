The Last of Us Part II стала лучшей игрой года по версии The ​​Game Awards

Завершилась ежегодная номинация в области игровых достижений "The ​​Game Awards 2020". Игра The Last of Us Part II была номинирована в 11 номинациях, победив в 7 из них, тем самым установив рекорд. До этого на "The ​​Game Awards" удавалось забрать лишь по 4 награды играм Overwatch (2016 год), Red Dead Redemption 2 (2018 год) и Disco Elysium (2019 год).

The Last of Us Part II забрала следующие награды: "Лучшая игра года", "Лучший боевик/приключение", "Лучший аудиодизайн", "Лучший режиссура", "Лучшее художественное оформление", "Инновации в опциях доступности" и "Лучшая актерская игра" (Лора Бейли в роли Эбби).