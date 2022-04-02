The ​​Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 перенесена на 2023 год

Nintendo в настоящее время работает над The ​​Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Игра является продолжением игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, вышедшей на Nintendo Switch в 2017 году. На 31 декабря 2021 года она разошлась по миру тиражом в 25,80 млн копий на одной только Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 перенесена на весну 2023 года. О задержке объявил продюсер Zelda Эйдзи Аонума. Для разработчиков потребуется еще больше времени. Аонума добавил: "Чтобы сделать эту игру особенной, вся команда продолжает усердно работать над этой игрой".

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