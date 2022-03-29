The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 перенесена на весну 2023 года

Предстоящий сиквел игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, который на данный момент называется Breath of the Wild 2, перенесен на 2023 год. О задержке только что объявил продюсер Zelda Эйдзи Аонума. Продолжение Breath of the Wild 2017 года, которое ранее было выпущено в конце этого года на Nintendo Switch, теперь перенесено на весну 2023 года.

«У меня есть обновленная информация о сроках запуска сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild», — сказал продюсер в новом видео, объявляя о задержке. «Ранее мы объявили, что стремимся выпустить эту игру в 2022 году. Однако мы решили немного продлить время разработки и перенести релиз на весну 2023 года. Тем из вас, кто с нетерпением ждал релиза в этом году, приносим свои извинения». Как было объявлено ранее, приключения в этом сиквеле будут происходить не только на земле, как в предыдущей игре, но и в небе. Однако расширенный мир выходит за рамки этого, и вы сможете насладиться еще более широким набором функций, включая новые встречи и новые элементы игрового процесса.
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