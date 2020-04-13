The Witcher 3 продан в количество 30 миллионов копий по всему миру

Прошло 5 лет с момента выхода игры The Witcher 3. Игра стала очень популярной, на нее вышло множество обновлений и модов. Версия для ПК несомненно, является самой популярной из платформ.

Версия для компьютера была продана в количестве 12,4 миллиона копий. PlayStation 4 10,8 миллиона копий. Xbox One - 4,3 миллиона копий. Консоль Nintendo Switch занимает последнее место с 700 тысяч штук.

Наибольшую популярность игра получила на территории Европы, Северной Америки и Азии. Увеличении продаж в 2019 году связано с выходом сериала от Netflix.