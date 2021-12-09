Thrustmaster и Boeing выпустят новые периферийные устройства TCA Boeing Edition

Первоначально представив свою новую концепцию обществу на Flight Sim Expo 2021 (FSE) в Сан-Диего 25 сентября, Thrustmaster теперь раздвигает занавес и предоставляет более подробную информацию о своей новой линейке продуктов, официально лицензированных как Boeing, так и Xbox. После первого весьма успешного сотрудничества с легендарной американской аэрокосмической компанией, с запуском новаторского F / A-18C Hornet HOTAS Add-On Grip, Thrustmaster теперь полностью раскрывает возможности этого партнерства, выпустив линейку TCA Boeing Edition.

Основанная на всемирно известной линейке Dreamliner компании Boeing в сфере гражданской авиации, самая первая система Yoke Thrustmaster представляет собой поистине революционный шаг вперед, который полностью меняет правила игры как для новичков, так и для экспертов. TCA Yoke Boeing Edition - легендарный, очень реалистичный и невероятно универсальный полетный контроллер.

Произведя революцию в функциях аппаратного обеспечения полета, TCA Yoke Boeing Edition нашла уникальный способ воспроизведения маятниковых кинематических движений, присущих аутентичным средствам управления полетом Boeing. Настольный дизайн TCA Yoke Boeing Edition, подтвержденный настоящими пилотами, отражает различные знаковые детали и особенности реальных самолетов Boeing, чтобы обеспечить симуляторам ощущение, максимально приближенное к реальному опыту Dreamliner.