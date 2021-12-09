Thrustmaster и Boeing выпустят новые периферийные устройства TCA Boeing Edition

Основанная на всемирно известной линейке Dreamliner компании Boeing в сфере гражданской авиации, самая первая система Yoke Thrustmaster представляет собой поистине революционный шаг вперед, который полностью меняет правила игры как для новичков, так и для экспертов. TCA Yoke Boeing Edition - легендарный, очень реалистичный и невероятно универсальный полетный контроллер.
Произведя революцию в функциях аппаратного обеспечения полета, TCA Yoke Boeing Edition нашла уникальный способ воспроизведения маятниковых кинематических движений, присущих аутентичным средствам управления полетом Boeing. Настольный дизайн TCA Yoke Boeing Edition, подтвержденный настоящими пилотами, отражает различные знаковые детали и особенности реальных самолетов Boeing, чтобы обеспечить симуляторам ощущение, максимально приближенное к реальному опыту Dreamliner.