Thrustmaster представил новый контроллер ESWAP S Pro

Являясь официальным преемником своего популярного ESWAP X Pro, компания Thrustmaster представила новый контроллер ESWAP S Pro, одним из основных моментов которого является то, что новый улучшенный дизайн подходит для всех размеров рук и стилей игры. Конечно, геймпад также унаследовал механизм горячей замены, который был представлен в оригинале, наряду с рядом новых функций, которые обязательно встряхнут игру.

Благодаря технологии T-MOD и уникальной функции горячей замены вы можете мгновенно заменить свои мини-джойстики. Отвертка или какие-либо другие инструменты больше не нужны — достаточно пары секунд, чтобы заменить старый стик на новый. ESWAP S PRO CONTROLLER оснащен оптимизированными аналоговыми мини-джойстиками нового поколения (NXG), обеспечивающими повышенную точность и увеличенный срок службы до 2 миллионов нажатий. Доминируйте в боях и осваивайте все свои движения благодаря крестовине с 4 тактовыми переключателями для фантастического отклика. Разработанный совместно с известным экспертом в области файтингов, вы сможете невероятно легко связать все свои комбинации — благодаря идеальному расстоянию активации всего 0,45 мм. Каждая кнопка оснащена высококачественным тактовым переключателем для следующего уровня производительности с удовлетворительным ощущением щелчка. ESWAP S PRO CONTROLLER будет доступен по рекомендованной розничной цене 129,99 долларов.
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