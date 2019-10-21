Thrustmaster представила геймпад eSwap Pro Controller

Компания Thrustmaster официально представила свой новый геймпад eSwap Pro Controller для игровой приставки PS4, который сильно выделяется на фоне конкурентов. Гаджет может похвастаться модульной конструкцией — вы можете скомпоновать геймпад так, как вам хочется, поставить крестовину или стик, заменить клавиши и так далее. На тыльной стороне устройства расположены специальные клавиши, которые позволят получить преимущество в бою, плюс есть бонус в виде проводного подключения. Вам не нужно думать о том, что сетевой лаг не даст возможности поставить точный фраг или вовремя нанести удар по противнику, так как с кабелем таких проблем просто нет. Это очень крутой продукт для тех, кто хочет играть с комфортом и новыми функциями.