ThundeRobot готовит к релизу компактный и мощный компьютер MIX

Предстоящая консоль MIX имеет компактный размер, примерно на 60% меньше, чем Xbox Series S при объёме всего 1,7 литра. Несмотря на неопределённость относительно того, является ли видеокарта RTX 4060 мобильным или десктопным вариантом, ThundeRobot заявила, что в консоли будет использоваться мощнейший мобильный процессор из линейки Raptor Lake HX, так что в целом производительность должна быть достаточно высокой. Консоль MIX будет стоить около 6000 юаней, что примерно равно 830 долларам, и ожидается, что она скоро появится на китайском рынке, так что пользователям, которые давно мечтали о компактном и мощном игровом компьютере, стоит присмотреться к этой модели. Всё же заказать компьютер из Китая не составляет никакого труда и при такой цене решение действительно интереснее выглядит, чем обычные игровые консоли.