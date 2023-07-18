ThundeRobot готовит к релизу компактный и мощный компьютер MIX

Компания ThundeRobot, крупный игрок на китайском рынке, который в последнее время активно работает над покорением и других зарубежных рынков, готовится выпустить новую игровую консоль под названием MIX, которая имеет заметные сходства с уже несуществующей консолью Steam Machine от Alienware. Консоль, оснащённая процессором Intel 13-го поколения и видеокартой NVIDIA RTX 4060, должна дебютировать 21 июля и в первую очередь нацелена на китайский рынок. Стоит отметить, что компания имеет значительную долю рынка в регионе и является третьим по величине поставщиком потребительских ноутбуков и игровых периферийных устройств.

Предстоящая консоль MIX имеет компактный размер, примерно на 60% меньше, чем Xbox Series S при объёме всего 1,7 литра. Несмотря на неопределённость относительно того, является ли видеокарта RTX 4060 мобильным или десктопным вариантом, ThundeRobot заявила, что в консоли будет использоваться мощнейший мобильный процессор из линейки Raptor Lake HX, так что в целом производительность должна быть достаточно высокой. Консоль MIX будет стоить около 6000 юаней, что примерно равно 830 долларам, и ожидается, что она скоро появится на китайском рынке, так что пользователям, которые давно мечтали о компактном и мощном игровом компьютере, стоит присмотреться к этой модели. Всё же заказать компьютер из Китая не составляет никакого труда и при такой цене решение действительно интереснее выглядит, чем обычные игровые консоли.