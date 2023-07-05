Thunderobot представила универсальный геймпад G70

Сегодня достаточно известная компания Thunderobot, которая является ведущим производителем игровой периферии, официально представила миру свой новый беспроводной геймпад под названием Thunderobot G70, который может похвастаться приличным набором функций, современными технологиями, приличным комплектом поставки и удобным дизайном корпуса. Стоит отметить, что данный геймпад собран из рифлёного пластика, так что он очень надёжно сидит в руке и не норовит выскользнуть даже в случае длительной и напряжённой игровой сессии. Также у потенциального покупателя имеется сразу три варианта подключения геймпада к источнику сигнала — по беспроводной сети Bluetooth, по USB-свистку с частотой 2,4 ГГц, а также по проводному подключению посредством кабеля.

Это очень важный момент — пользователь получает удивительную универсальность, потому что теперь он может играть практически в любом сценарии. Например, если вы хотите поиграть с дивана на своём телевизоре, то можно использовать беспроводные варианты подключения. Если же есть необходимость играть с минимальным временем отклика, например, в соревновательные игры, то можно смело обратить внимание на проводное подключение. Даже переживать о батарейках с Thunderobot G70 не придётся, потому что устройство получило встроенный аккумулятор ёмкостью 860 мАч. Отличный гаджет с довольно разумной стоимостью, на который явно стоит обратить своё внимание — у геймпада есть всё, что необходимо.
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